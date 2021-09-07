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Путин и Шойгу отправились на любимый "курорт"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 сентября, 16:05
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Песков не стал раскрывать точного местонахождения хозяина Кремля и пообещал фото и видео с отдыха шефа
Путин со своим верным "оруженосцем" Шойгу в лесах Сибири
Путин со своим верным "оруженосцем" Шойгу в лесах Сибири / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал себе выходные и традиционно отправился в тайгу в Сибири и, конечно же, в неизменной компании министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он не стал раскрывать конкретное местонахождение шефа, но уточнил, что вернутся они с отдыха к концу дня среды, 8 сентября.

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"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых – и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", – сказал Песков и пообещал опубликовать в ближайшее время фото и видео с отдыха Путина.

Сибирь – любимое место отдыха Путина

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потроллил Путина стихом об отдыхе в тайге. Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством.

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