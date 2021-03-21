Путин и Шойгу съездили в тайгу: СМИ подсчитали, сколько стоит костюм и вездеход

Путин и Шойгу гуляли по лесу, катались на вездеходе и пили чай

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу съездили на выходные в тайгу.

Реклама

Судя по фото, которые опубликовал сайт Кремля, Путин и Шойгу гуляли по лесу, катались на вездеходе, зашли в мастерскую Шойгу, где российский министр занимается резьбой по дереву, а также пили чай.

Путин и Шойгу в тайге. Фото: kremlin.ru

Реклама Путин и Шойгу в тайге. Фото: kremlin.ru

Тем временем телеканал "Дождь" оценил богатство одежды российского президента.

Читайте также: Шнуров потроллил Путина новым стихом об отдыхе в тайге

Так, телеканал нашел куртку, похожую на зеленую куртку президента, в московском магазине бренда Carinthia. Эта модель стоит 40,2 тысячи рублей (543 долл.).

Реклама Путин и Шойгу в тайге. Фото: kremlin.ru В тренде Прекратите шпионить! Как в Болгарии "вскрыли" агентов РФ в Минобороны и разведке

Также канал нашел костюм из бежевой овчины, похожий на надетый российским президентом, в "Мастерской кожи и меха" в Петербурге.

Путин и Шойгу в тайге. Фото: kremlin.ru

Эта модель делается на заказ, поэтому ее стоимость неизвестна. Но в комментариях группы мастерской в сети "ВКонтакте" сказано, что такой костюм может стоить от 50 до 70 тысяч рублей (670-940 долл.).

Реклама

А вездеход "Лось", на котором Путин и Шойгу катались по лесу, по данным канала, стоит от четырех до семи миллионов рублей (54-94 тыс. долл.).

Путин и Шойгу в тайге. Фото: kremlin.ru

Напомним, как-то свой день рождения Путин отпраздновал в тайге.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама