Путин испугался? Зачем в день саммита НАТО президент РФ дал интервью и чего ждать Украине

Эксперты прокомментировали интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал в день саммита НАТО

Путин пытается не допустить вступления Украины в НАТО. Коллаж: "Сегодня"

В день проведения саммита стран-участниц НАТО президент России Владимир Путин дал интервью. Среди прочего российский президент заявил, что решение стянуть войска к границам Украины было принято из-за учений НАТО.

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Сайт "Сегодня" разбирался зачем российский лидер именно сегодня решил пообщаться с журналистами, и чего ждать Украине от его заявлений.

Путин боится?

По мнению политолога Владимира Фесенко, российский президент боится дальнейшего сближения НАТО с Украиной и Грузией.

"Дело не в том, что он именно сегодня дал интервью, он вообще увеличил свою информационную активность, если сравнивать с предыдущим периодом, Путин опасается", – говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, на саммите НАТО никаких конкретных решений по "Украине и Грузии принимать не будут, но тему будут обсуждать".

Эксперт Виталий Бала считает, что Путин в очередной раз пытается обозначить "красные линии" в отношениях с НАТО и Западом. И ему крайне важно показать, что Россия против сближения Украины и НАТО.

"Как только наша страна будет становиться успешной, это поставит под угрозу правление того политического класса, который сейчас есть в России", – сказал он.

Что ждет Украину?

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Заявления Путина о российских войсках у украинских границ – это открытая угроза, говорит Владимир Фесенко.

"Путин просто угрожает. А сейчас он еще и угрожает в связи с темой НАТО", – сказал Владимир Фесенко.

И эти угрозы направлены не только Киеву, но и его западным партнерам. Украина должна быть готова, что Россия продолжит свою агрессию, считает Виталий Бала.