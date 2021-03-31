Путин, Меркель и Макрон поговорили о Донбассе, "Спутнике V" и Навальном

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Донбассе, регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе и заключение оппозиционера Алексея Навального в ходе видеоконференции 30 марта.

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Судя по сообщению, Россия традиционно обвинила Украину в нарушении Минских соглашений и других договоренностей по Донбассу и провоцировании эскалации вооруженного противостояния на линии соприкосновения.

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране", – в частности заявили в Кремле.

Там также заявили, что Украина якобы отказалась от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

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Поговорили и о пандемии коронавируса и вакцинах – обсудили меры по предотвращению и перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также "возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС".

Также коснулись отношений между Россией и Европейским союзом – Россия якобы готова к восстановлению "нормального деполитизированного взаимодействия" с ЕС в случае "встречной заинтересованности"..

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Меркель и Макрон, судя по всему, поинтересовались у Путина ситуацией с заключением оппозиционера Алексея Навального.

"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", – кратко заявили в Кремле.

Помимо перечисленного, говорили о Беларуси, Ливии и Сирии, а также о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов в этом направлении.

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Напомним, 26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погибли четыре бойца ВСУ. После этого Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные разговоры со всеми лидерами стран "Нормандской четверки" (кроме Украины туда входят Франция, Россия, Германия).

Мы также сообщали, что президент Литвы Гитанас Науседа вслед за президентом США Джо Байденом заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей.

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