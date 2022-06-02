Путин может нанести ядерный удар по странам НАТО. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

В случае разгрома армии РФ на Донбассе Россия может атаковать НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают поставки в Украину западного оружия, дезертирство российских военных и угрозу ядерной войны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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В армии РФ наблюдается массовое дезертирство и неповиновение солдат

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что сотни русских солдат сбежали от боевых действий в Украине или отказались участвовать на ранних этапах войны. По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, российская армия в начале вторжения в Украину понесла потери тысяч военных и потеряла примерно четверть военной техники. Данную проблему усугубляют дезертирство и неповиновение среди солдат Росгвардии.

В ЕС хотят запретить страховку транспортировки российской нефти

Информагентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз работает над согласованием запрета на предоставление страховых услуг, необходимых для доставки российской нефти в любую точку мира. Европейская комиссия ведет переговоры с Великобританией. 95% мирового покрытия ответственности танкеров организуется через лондонскую страховую компанию P&I Clubs.

Из-за разгрома армии РФ на Донбассе Путин может атаковать НАТО и применить ядерное оружие

Британский журнал The Economist пишет, что завершение войны в Украине зависит от одного человека в Кремле, однако Путин не спешит останавливать свою армию, будучи уверенным в захвате Донбасса. В то же время отмечается, что Украина настроена достаточно оптимистично. На передовой появляется новое западное оружие.

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"В случае разгрома армии РФ на Донбассе Россия может атаковать НАТО или прибегнуть к химическому или даже ядерному оружию во избежание поражения", – говорится в статье.

Назревает эра ядерного беспорядка

The New York Times также анализирует угрозу ядерной войны. Как пишет издание, старый ядерный порядок исчез после того, как Россия вторглась в Украину. Теперь назревает эра беспорядка, непохожая ни на одну с начала атомной эры. Регулярные напоминания России о ее ядерной мощи являются доказательством того, что потенциальная угроза вновь возникла.

Американское оружие может изменить ход войны в Украине

Французская газета LeFigaro пишет, что по мере усиления военного давления на Донбассе США объявили об отправке в Украину более точной и мощной артиллерии. Это было долгожданное решение. Поскольку российская армия усиливает давление на Донбассе с помощью мощной артиллерии, США объявили, что "предоставят украинцам более совершенные ракетные комплексы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты". Это оружие может изменить ход войны.

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