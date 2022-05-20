Путин может применить ядерное оружие при одном условии – политолог из Гарварда

Одна тактическая ядерная бомба может уничтожить до 50 тысяч человек

В США рассказали, при каком условии Путин решится применить ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин может решиться на применение тактического ядерного оружия в случае угрозы полного военного поражения в Украине.

Такое мнение высказал в интервью изданию Der Spiegel политолог из Гарварда Грэм Эллисон.

Реклама

"Путин не стесняется убивать людей, даже в очень больших количествах. Мы видели это в Грозном и видим сегодня в Мариуполе. Если мы предложим ему очевидную альтернативу: потерять все или пойти на риск, мы должны ожидать применения тактического ядерного оружия. Это кошмарный сценарий: использование сравнительно небольшой атомной бомбы в 15 или 20 килотонн, что примерно равно бомбе в Хиросиме", – рассказал эксперт.

По его оценкам, такой удар мог бы убить от 20 000 до 50 000 человек за раз – в зависимости от размера города, в который бы он пришелся.

"Это нарушило бы ядерное табу, существовавшее более 70 лет, и мы оказались бы в новой реальности", – подчеркнул Эллисон.

На вопрос, как США и НАТО отреагируют на такое развитие событий, американский политолог выразил убеждение, что Запад не будет применять тактическое ядерное оружие в ответ.

"Я думаю, что важно найти способ прекратить убивать как можно быстрее. Потому что этот сценарий заставляет нас задаться вопросом, должны ли мы дать Путину выбор: потерять все или получить что-либо взамен", – сказал эксперт.

Элисон также отметил, что президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II.

Реклама

Российский политолог рассказал о последней надежде Путина

После провала блицкрига в Украине президент РФ Владимир Путин надеется, что ему разрешат "сохранить лицо". Для этого глава Кремля мобилизовал свою агентуру за рубежом, которая должна помочь заключить такое необходимое для России перемирие с Киевом, рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.