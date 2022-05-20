Путин может применить ядерное оружие при одном условии – политолог из Гарварда

Президент России Владимир Путин может решиться на применение тактического ядерного оружия в случае угрозы полного военного поражения в Украине.
Такое мнение высказал в интервью изданию Der Spiegel политолог из Гарварда Грэм Эллисон.
"Путин не стесняется убивать людей, даже в очень больших количествах. Мы видели это в Грозном и видим сегодня в Мариуполе. Если мы предложим ему очевидную альтернативу: потерять все или пойти на риск, мы должны ожидать применения тактического ядерного оружия. Это кошмарный сценарий: использование сравнительно небольшой атомной бомбы в 15 или 20 килотонн, что примерно равно бомбе в Хиросиме", – рассказал эксперт.
По его оценкам, такой удар мог бы убить от 20 000 до 50 000 человек за раз – в зависимости от размера города, в который бы он пришелся.
"Это нарушило бы ядерное табу, существовавшее более 70 лет, и мы оказались бы в новой реальности", – подчеркнул Эллисон.
На вопрос, как США и НАТО отреагируют на такое развитие событий, американский политолог выразил убеждение, что Запад не будет применять тактическое ядерное оружие в ответ.
"Я думаю, что важно найти способ прекратить убивать как можно быстрее. Потому что этот сценарий заставляет нас задаться вопросом, должны ли мы дать Путину выбор: потерять все или получить что-либо взамен", – сказал эксперт.
Элисон также отметил, что президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II.
Российский политолог рассказал о последней надежде Путина
После провала блицкрига в Украине президент РФ Владимир Путин надеется, что ему разрешат "сохранить лицо". Для этого глава Кремля мобилизовал свою агентуру за рубежом, которая должна помочь заключить такое необходимое для России перемирие с Киевом, рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.
"Кремлю очень важно оставить в зубах ну хоть какой-то кусок украинской территории. Уже не для того, чтобы "продать" своему народу "победу", а для спасения лица. Именно на этом направлении в ближайшие месяцы будет развертываться дипломатическо-пропагандистское наступление Москвы", – сказал Пионтковский.