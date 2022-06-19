Путин на виду у всех занялся непристойностями под речь Симонян (видео)

Это оказался самый запоминающийся момент скучного саммита

Вопрос Донбасса оказался скучным для президента России / Коллаж "Сегодня"

В этом году Петербургий международный экономический форум (ПМЭФ), который проходил в северной столице России с 15 по 18 июня, оказался настолько унылым мероприятием, что на нем откровенно скучал, погрызывая ногти, сам хозяин – международный военный преступник Владимир Путин.

Путина подловили на непристойном занятии на панели, когда беседу с ним и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вела известная пропагандистка Маргарита Симоньян. Путин и Токаев сидели на сцене. Сначала Путин не смог выговорить имя казахского коллеги, а потом перешел на сгрызание ногтей. В этот момент Симоньян как раз напоминала ему его же фразу: "Россия не бросит Донбасс".

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"Несмотря на санкции, в любых условиях процветает козяводобывающая промышленность. В самом финале видео: симонян догадалась о том,что опять будет блюдом номер один на ужине ПМЭФ", – так отреагировал журналист Александр Невзоров на своем телеграм-канале.

Ранее в интервью Гордону Невзоров отметил, что подобное поведение может свидетельствовать о том, что Путин далеко нездоровый человек.

"Когда я, например, говорил, сумасшедший, то мне говорят: "Он же ни разу не укусил Шойгу за нос. Он не ест козявки, он не кидается стаканами и не прячется под столом. У него нет проявлений". Я говорю: "Давайте я вам объясню, что, имея совершенно здоровый мозг с вполне здоровыми электрохимическими процессами в этом мозгу, можно, скажем так, забыть об адекватности", – говорил Невзоров в начале апреля. Теперь, как мы видим, Путин не стесняется демонстрировал "козявкопоедательство"...

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