Путин начал чистки в службе ФСБ, которая занималась аналитикой по Украине – СМИ

Под домашний арест отправлены кураторы проекта в Украине

Первых виновных Путин уже нашел / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин начал искать виновных в провале блицкрига по захвату большей части Украины. По данным российских журналистов, их лидер начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Именно она накануне войны обеспечивала президента России данными о политической ситуации в Украине, якобы, благоприятной для вторжения.

Об этом сообщает российское агентство "Медуза".

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Что известно

"После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. По сведениям журналистов, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников, отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет", – сказано в публикации.

5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

"Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – сообщает "Медуза".

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Ситуация