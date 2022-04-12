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Путин начал массовые чистки в ФСБ – ищет предателей

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 15:06
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Президент РФ считает спецслужбы виновными в военных неудачах в Украине
Владимир Путин начал "сталинские чистки" в ФСБ
Владимир Путин начал "сталинские чистки" в ФСБ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин объявил охоту на предателей в ФСБ после провала "блицкрига" в Украине.

Как сообщает британское издание Daily Mail, от работы отстранены около 150 сотрудников спецслужбы, а глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа арестован.

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"Отчаявшийся российский президент охотится на предателей после того, как агенты западной разведки получили боевые планы его страны перед вторжением. Он также ищет виноватых в том, что его военный натиск не привел к быстрой победе. Накануне вечером стало известно, что генерал-полковник Сергей Беседа, начальник отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста переведен в Московский следственный изолятор строгого режима Лефортово", – говорится в публикации.

Официально в отношении 68-летнего генерала Беседы ведется расследование по делу о растрате, но известно, что Кремль обвиняет его в утечках информации, которые нанесли ущерб наступлению России, пишет британское издание.

Другие сотрудники ФСБ также были задержаны за якобы "сообщение Кремлю ложной информации о реальной ситуации в Украине до вторжения", сообщает сайт расследований Bellingcat.

Они в своих отчетах убедили Путина, что российские войска будут приветствовать как освободителей, и что украинские военные не окажут сопротивления.

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"За несколько часов до того, как путинские танки вошли в Украину в конце февраля, британское министерство обороны опубликовало карты, показывающие, куда направляются бронетанковые колонны. С тех пор офицеры разведки Великобритании и США продолжали передавать украинцам точные данные о целях России. Они также позволили Украине осуществить смертоносно эффективную программу убийств генералов и старших офицеров российской армии. Их смерть ввергла воинские части в хаос. Теперь, когда России грозит чрезвычайно постыдное поражение, Путин начал сталинские чистки тех, кого он считает ответственными", – пишет Daily Mail.

В России арестовали бывшего куратора "Л/ДНР" Суркова

Экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев сообщил, что в России арестован экс-помощник Путина Владислав Сурков.

Пономарев рассказал, что сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

По его словам, Сурков до сих пор знает реальную ситуацию в "ДНР" и "ЛНР", имеет там "обширные связи", а также "близок к российским "ветеранам Донбасса".

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Владислав Сурков, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле, был уволен со своей должности еще 18 февраля 2020 года.

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Самолеты 157
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Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
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