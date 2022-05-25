Путин начал серьезную зачистку среди погон с большими звездами

Российская власть пытается найти козлов отпущения

На уволенных генералов будет возложена ответственность за провал первого этапа вторжения армии РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле продолжают поиск виновных за провал "быстрой" войны в Украине среди высшего командования армией России. В частности, со своей должности был уволен командующий Западным военным округом, генерал-полковник Александр Журавлев, занимавший этот пост с 2018 года.

Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на свои источники.

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Что происходит

Издание отмечает, что также существует неподтвержденная информация об увольнении командующего Восточным военным округом, генерал-полковника Александра Чайко, которого на должность назначили только в ноябре 2021 года.

"Скорее всего, на них будет возложена ответственность за провал первого этапа вторжения армии РФ. Стоит напомнить, что единственный командующий военным округом, не попавший пока в опалу, – это генерал армии Александр Дворников из Южного ВО, который сейчас командует всеми силами РФ в Украине", – говорится в сообщении.

В свою очередь Дворников, по информации издания, пытается найти "собственных козлов отпущения", на которых будет свергнута вина с огромными потерями на Изюмском направлении и резким уменьшением масштабов конечной цели "операции".

Напомним, 19 апреля военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские генералы написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить войну на Украине. В ответ он сказал, что военная операция продолжится и попросил список этих генералов.

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