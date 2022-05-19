Путин начал зачистку среди генералов-лузеров – британская разведка

Офицеры стремятся отложить принятие ключевых решений

В британской разведке заявили, что культура сокрытия и поиска "козлов отпущения", вероятно, распространена в военной системе РФ. / Фото: Getty Images, sputnik.ru, Коллаж: Сегодня

В последние недели Российская Федерация уволила своих высокопоставленных командиров, которые "плохо действовали" во время начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщила британская разведка.

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Что происходит

Как отмечается, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией РФ, отстранен от должности за "неспособность захватить Харьков".

"Вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле", – говорится в сообщении.

При этом начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента РФ Владимира Путина.

"Культура сокрытия и поиска "козлов отпущения", вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", – отметили в разведке.

Как утверждается, это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры РФ все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 May 2022



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#StandWithUkrainepic.twitter.com/1JYJHtSWRT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 19, 2022

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что за поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. За время российско-украинской войны никаких стратегических задач российским захватчикам выполнить не удалось. В результате в РФ начались массовые увольнения.

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