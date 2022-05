Путин начал зачистку среди генералов-лузеров – британская разведка

В последние недели Российская Федерация уволила своих высокопоставленных командиров, которые "плохо действовали" во время начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщила британская разведка.

Как отмечается, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией РФ, отстранен от должности за "неспособность захватить Харьков".

При этом начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента РФ Владимира Путина.

Как утверждается, это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры РФ все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу.

