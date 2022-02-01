Путин пожаловался премьеру Италии на Украину: что сказал

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону напряженную ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба итальянского премьера, передает ТАСС.
Так, Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряженности. Также во время переговоров лидеры подчеркнули "приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия".
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А что сказал Путин?
Во время переговоров президент РФ в очередной раз нагло обвинил Украину в якобы невыполнении взятых на себя обязательств по "политическим аспектам" урегулирования военного конфликта на Донбассе.
"Подчеркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер", – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. Авторы статьи утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле. По словам Гармаша, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.
- Экс-советник президента РФ Владимира Путина озвучил "простой" план окончания войны на Донбассе. Он называется восстановлением международного права.
- Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, что бы он сказал президенту РФ Владимиру Путину при встрече.