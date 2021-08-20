Путин нажаловался Меркель на Украину и попросил надавить на нее

Путин называет агрессию России против Украины "внутриукраинским кризисом" и говорит, что во всем виновата наша страна

Путин говорил с Меркель об Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель на Украину. Он обвинил нашу страну в том, что Украина якобы нарушает договоренности по Донбассу, при этом умолчав о множестве обстрелов российскими наемниками.

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Об этом Путин заявил на пресс-конференции после встречи с немецким канцлером.

Он традиционно назвал агрессию РФ "внутриукраинским кризисом". Кроме того, Путин заявил, якобы в Украине приняли ряд законов, противоречащих минским соглашениям.

"Такое впечатление, что руководство этой страны решило впринципе отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя обязательств", – сказал Путин.

Как РФ забила на свои обязательства

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

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Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года боевики 1995 раз обстреляли позиции ВСУ, погибли 45 наших бойцов, еще 163 получили ранения.

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