Будет ли диалог Путина с боевиками "Л/ДНР": в Кремле дали ответ

В последний раз президент РФ говорил по телефону с "главами" боевиков в ноябре 2017 года

Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщает ТАСС.

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На вопрос журналиста, предполагаются ли в связи с обострением ситуации вокруг Украины телефонные контакты Путина с так называемыми "главами Л/ДНР", представитель Кремля ответил: "Нет, сейчас таких планов нет".

Зачем Путин говорил с лидерами "ДНР" и "ЛНР" в 2017 году

Президент РФ в ноябре 2017 года говорил по телефону с так называемыми главами "ДНР" и "ЛНР" (на тот момент это были Александр Захарченко и Игорь Плотницкий). В пресс-службе Кремля тогда заявили, что стороны обсудили обмен пленными с Украиной.

Отметим, провести переговоры с боевиками Путину предложил украинский нардеп Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в госизмене.

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже якобы поднимут вопрос о переговорах Украины с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг слухи.

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