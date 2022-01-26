Будет ли диалог Путина с боевиками "Л/ДНР": в Кремле дали ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает ТАСС.
На вопрос журналиста, предполагаются ли в связи с обострением ситуации вокруг Украины телефонные контакты Путина с так называемыми "главами Л/ДНР", представитель Кремля ответил: "Нет, сейчас таких планов нет".
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Зачем Путин говорил с лидерами "ДНР" и "ЛНР" в 2017 году
Президент РФ в ноябре 2017 года говорил по телефону с так называемыми главами "ДНР" и "ЛНР" (на тот момент это были Александр Захарченко и Игорь Плотницкий). В пресс-службе Кремля тогда заявили, что стороны обсудили обмен пленными с Украиной.
Отметим, провести переговоры с боевиками Путину предложил украинский нардеп Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в госизмене.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже якобы поднимут вопрос о переговорах Украины с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг слухи.
РФ может признать независимость "Л/ДНР"
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.
- Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.