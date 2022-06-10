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Путин не хочет защищать Лукашенко? Россия вывозит из Беларуси ЗРК С-400

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 июня, 12:15
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ЗРК перебросили в Гомель для вывоза из территории страны
Путин забирает у Лукашенко С-400.
Путин забирает у Лукашенко С-400. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия перебрасывает с Беларуси зенитные ракетные комплексы С-400. Их на днях заметили в колонне, которая направлялась в Гомель. А 10 июня туда прилетел грузовой самолет, на который, вероятно, погрузят С-400.

Об этом сообщил Telegram-канал мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн".

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По предварительным данным, в аэропорт Гомеля прилетел грузовой самолет Ан-124 (либо Ил-76).

"Предположительно, в данный момент, может осуществляться погрузка зенитно-ракетных комплексов "С-400", которые вчера были замечены в движении из Брестской области в Гомель", – говорится в сообщении.

Также 9 июня Telegram-канал писал о том, что по трассе М-10 со стороны Речицы к Гомелю ехала большая колонна ВС РФ и РБ. Среди техники замечены: 2 зенитных ракетных комплекса С-400, ТМЗ для С-400, радиолокатор подсвета и наведения (РПН) для С-400, 5 Уралов с прицепом Ф52, МАЗ тентовый, бензовоз и МАЗ с радиостанцией, 2 машины ВАИ. Эта же колонна замечена утром на трассе М-10 возле Лунинца (Брестская область).

Из техники белорусских вооруженных сил в колонне только тентованный МАЗ и ВАИ.

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Направление движения колонны. Фото: Беларускі Гаюн

Что такое ЗРК С-400

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения до 600 км.

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Он создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения.

Напомним, что еще в сентябре 2021 года стало известно, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился о поставке в Беларусь ракетных комплексов С-400, чтобы расположить их у границы Украины.

Ранее мы писали, что военный эксперт Олег Жданов назвал цели российских "Искандеров" в Беларуси, которые расположены где-то в 50 км от нашей границы с Беларусью. Также там были замечены российские комплексы "Панцирь С1". Жданов отметил, что С-400 прикрывает большую акваторию неба, "Панцирь С1" – позиционные районы.

7 июня министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по переходу с мирного на военное время.

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