Путин не собирается заканчивать войну в Украине: что сказал

Президент России, как обычно, обвинил Запад во всех смертных грехах

Президент страны-агрессора объяснил решение о проведении "специальной военной операции". / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин заявил, что современный мир "проходит эпоху кардинальных перемен". Среди прочего, по его мнению, ломаются и дают сбой именно международные институты, в то время как в России, как обычно, все в порядке.

Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума.

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"Вынужденное решение"

Как и всегда, по мнению президента РФ, во всем оказались виноваты западные страны, которые "принципиально отказались исполнять взятые на себя ранее обязательства". При этом достичь с ними каких-либо новых договоренностей "оказалось просто невозможно".

"В сложившийся ситуации на фоне возрастания для нас рисков и угроз решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным – трудным безусловно, но вынужденным и необходимым", – заявил Путин.

При этом он отметил, что это решение было направлено на "защиту" граждан РФ, а также "жителей народных республик Донбасса", которые в течение 8 лет "подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада". По уверению президента РФ, Запад не только хотел реализовать "сценарий антиРоссии", но и вел активное "военное освоение украинской территории, накачивая Украину оружием и военными советниками".

Также Владимир Путин заявил, что все задачи "специальной военный операции" "безусловно будут решены". Залогом этому, по его словам, является "мужество и героизм воинов, а также консолидация российского общества". При этом президент России, наверное, "забыл" упомянуть о разрушенных городах в Украине, бомбардировках, которые продолжаются и по сей день, а также зверствах российских "освободителях".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщил, что Владимир Путин решил перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Был анонсирован перенос на час – это объяснили "мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ". Также норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России.