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Путин обманул Гутерриша: ООН не будет участвовать в эвакуации людей с "Азовстали"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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27 апреля, 18:33
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Визит генсека ООН в Москву закончился провалом
Пока нет реакции генсека ООН на "кидалово" от Путина / Коллаж "Сегодня"
Пока нет реакции генсека ООН на "кидалово" от Путина / Коллаж "Сегодня"

Недолго Москва "гарантировала" гуманитарные коридоры из оккупированных ею украинских городов, что было обещано президентом России Владимиром Путиным генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время визита последнего в Кремль 26 апреля. Как только Антониу Гутерриш покинул российскую территорию, Путин тут же забрал обратно свои слова, в которые, к слову, в Киеве не верили.

О том, что никакой договоренности нет, сообщило российское агентство "Интерфакс".

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Передумал

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение генсека ООН.

Напомним, по итогу переговоров в Кремле на сайте генсека ООН появилось сообщение, что Путин на предложение высокого гостя одобрил участие ООН совместно с "Красным Крестом" в эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в блокированном российскими войсками Мариуполе.

Обстановка

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Антониу Гутерриша за то, что он поехал в Москву о чем-то договариваться, перед этим не побывав в той же Буче, чтобы понять, что на самом деле делали "невинные" русские солдаты в Украине.
  • По данным ООН, с начала войны России против Украины каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет уже почти 8 млн человек.
  • Чуть ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Организация Объединенных Наций потакает российским военным преступлениям. Он добавил, что "свободный мир" должен дать отпор агрессору.

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