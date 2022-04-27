Путин обманул Гутерриша: ООН не будет участвовать в эвакуации людей с "Азовстали"

Недолго Москва "гарантировала" гуманитарные коридоры из оккупированных ею украинских городов, что было обещано президентом России Владимиром Путиным генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время визита последнего в Кремль 26 апреля. Как только Антониу Гутерриш покинул российскую территорию, Путин тут же забрал обратно свои слова, в которые, к слову, в Киеве не верили.
О том, что никакой договоренности нет, сообщило российское агентство "Интерфакс".
Передумал
"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение генсека ООН.
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Напомним, по итогу переговоров в Кремле на сайте генсека ООН появилось сообщение, что Путин на предложение высокого гостя одобрил участие ООН совместно с "Красным Крестом" в эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в блокированном российскими войсками Мариуполе.
Обстановка
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Антониу Гутерриша за то, что он поехал в Москву о чем-то договариваться, перед этим не побывав в той же Буче, чтобы понять, что на самом деле делали "невинные" русские солдаты в Украине.
- По данным ООН, с начала войны России против Украины каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет уже почти 8 млн человек.
- Чуть ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Организация Объединенных Наций потакает российским военным преступлениям. Он добавил, что "свободный мир" должен дать отпор агрессору.