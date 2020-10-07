Путин объяснил, почему Россия не вступилась за Армению

Армения уже заявляла о готовности позвать на помощь Россию в противостоянии с Азербайджаном, вот только Москва пока не видит оснований подключаться к конфликту в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Российский президент Владимир Путин объяснил, что на территории Армении боевые действия не ведутся.

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Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Он назвал трагедией войну между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта как можно скорее прекратить боевые действия. При этом хозяин Кремля уверяет, что Россия выполняет свои союзнические обязательства.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Армения заявляла, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В Кремле назвали для этого одно условие.

Видео: Пул №3/Telegram

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