Путин объявил о фактической аннексии Беларуси

Лукашенко отдал свою страну, неизвестно на каких условиях

Теперь можно отправлять белорусских солдат умирать на Донбасс за Путина / Коллаж "Сегодня"

Постепенно вырисовывается причина приезда самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к российскому лидеру Владимиру Путину. По итогам их переговоров в течение этих последних дней стало известно, что парочка преступников договорилась о поглощении Россией белорусского государства.

Что известно

Российские пропагандисткие СМИ сообщают, что Путин заявил о согласовании всех вопросов по Союзному государству — надгосударственному образованию России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

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"В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", – заявил после переговоров Путин.

Лукашенко ничего не сказал.

Союзное государство

9 сентября Россия договорилась с Беларусью об унификации законов по экономике и деятельности хозяйствующих субъектов, о построении единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формировании и реализации общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

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Тогда Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по интеграции. Также стало известно, что Москва и Минск до декабря 2023 года должны подписать документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.

Обстановка