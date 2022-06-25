Путин объявил о фактической аннексии Беларуси

Постепенно вырисовывается причина приезда самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к российскому лидеру Владимиру Путину. По итогам их переговоров в течение этих последних дней стало известно, что парочка преступников договорилась о поглощении Россией белорусского государства.
Что известно
Российские пропагандисткие СМИ сообщают, что Путин заявил о согласовании всех вопросов по Союзному государству — надгосударственному образованию России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
"В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", – заявил после переговоров Путин.
Лукашенко ничего не сказал.
Союзное государство
9 сентября Россия договорилась с Беларусью об унификации законов по экономике и деятельности хозяйствующих субъектов, о построении единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формировании и реализации общей промышленной и сельскохозяйственной политики.
Тогда Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по интеграции. Также стало известно, что Москва и Минск до декабря 2023 года должны подписать документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.
Обстановка
- Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко настолько погряз в военных преступлениях против мирных жителей Украины, что у него есть все шансы оказаться осужденным за это вместе с президентом России Владимиром Путиным.
- Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов – это около 3,5-4 тысяч солдат.
- Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси.