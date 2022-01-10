Путин опозорился на заседании ОДКБ из-за Токаева: видео конфуза

Путин назвал своего коллегу из Казахстана Кемелом Жомартовичем, Токаев сделал вид, что ничего не заметил

Путин забыл имя Токаева во время заседания ОДКБ / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности не обошлось без конфузов. Кроме внезапно зависшего после выражения соболезнований казахстанскому народу лидера Таджикистана, президент России Владимир Путин оконфузился. Об этом в Telegram-канале пишет Readovka.

Выступая в прямом эфире хозяин Кремля не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.

Путин осознал свою ошибку, поэтому скороговоркой буркнул неправильное имя Токаева в надежде, что на его оплошность не обратят внимания.

Кемель Токаев — покойный отец президента Казахстана. Он был известным писателем.

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Конфузы хозяина Кремля

Путин уже не в первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Женбекова назвал его другим именем – Шариманом.

В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

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В 2018 В Южно-Африканской Республике на саммите БРИКС во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов.

В 2017 Путин публично оконфузился во время своего выступления, когда не сумел прочитать собственные записи в блокноте.

В 2016 году Путин оконфузился с ребенком в Кремле во время вручения им ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей. При виде российского лидера девочка расплакалась. Несмотря на все попытки главы РФ, он так и не смог успокоить малышку.

Также в 2016-м у президента РФ случился казус на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В начале встречи российский президент и британский премьер поприветствовали друг друга, но Тереза Мэй забыла пожать Путину руку, что предусмотрено протоколом. В связи с этим президент РФ сам протянул ей руку.