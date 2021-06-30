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Путин не хочет встречаться с Зеленским: названа абсурдная причина

30 июня 2021 13:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России "отличился" заявлением о полном внешнем управлении Украины из Вашингтона, Берлина и Парижа

Путин рассказал, что готов обсуждать с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

Путин рассказал, что готов обсуждать с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не хочет встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока Киев сотрудничает с США, Францией и Германией.

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Об этом он дал понять, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Ну, что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются же не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже", – сказал Путин.

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Президент РФ считает, что в Украине принимают "абсолютно незаконные и неконституционные" решения в отношении оппозиции, к которой он отнес преследование нардепа Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом.

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"Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну в том числе на пути строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов", – говорит Путин.

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Касательно возможных переговоров с Зеленским, президент РФ добавил, что не отказывается от этой встречи.

"Надо только понять, о чем говорить", – отметил он.

Напомним, в апреле, когда Россия стягивала войска к границам Украины, Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете:

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