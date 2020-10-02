Українська
$ 28,33
33,33
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путин отправил письмо Трампу после его заражения коронавирусом

2 октября, 15:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американский президент заразился коронавирусом, и хозяин Кремля тут же отправил ему телеграмму

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент поддержал своего американского коллегу в непростой момент.

"Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – написал в письме Владимир Путин.

В тренде
Президент Армении предупредил, что Кавказ может стать новой Сирией

Как сообщали новости "Сегодня", личный врач американского президента Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности несмотря на заражение коронавирусом. Он и его супруга Мелания, которая тоже заболела COVID-19, чувствуют себя "хорошо", на время лечения они будут находиться в Белом доме. По его словам, команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья президентской четы и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Реклама

Отметим, что ситуация в США с коронавирусом непростая. За последние сутки там зафиксировано почти 212 тысяч новых больных, умерло 7181 человек. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 34,3 миллиона американцев.

А тем временем на днях в СМИ рассказывали, как Путина оберегают от заражения коронавирусом. Дело в том, что хозяин Кремля входит в группу риска, поэтому, чтобы уберечь стареющего российского лидера от COVID-19, идут на беспрецедентные шаги.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Дональд Трамп Владимир Путин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19
Медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19Россия
Облака какие-то
Облака какие-то "аномальные": оккупанты самолетом не смогли вызвать дождь в КрымуКрым
Япония не подписала соглашение с Россией по Курилам из-за аннексии Крыма
Япония не подписала соглашение с Россией по Курилам из-за аннексии КрымаДругие страны
Уборщица победила на выборах в России: подробности курьеза
Уборщица победила на выборах в России: подробности курьезаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять