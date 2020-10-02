Путин отправил письмо Трампу после его заражения коронавирусом

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент поддержал своего американского коллегу в непростой момент.
"Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – написал в письме Владимир Путин.
Как сообщали новости "Сегодня", личный врач американского президента Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности несмотря на заражение коронавирусом. Он и его супруга Мелания, которая тоже заболела COVID-19, чувствуют себя "хорошо", на время лечения они будут находиться в Белом доме. По его словам, команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья президентской четы и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.
Отметим, что ситуация в США с коронавирусом непростая. За последние сутки там зафиксировано почти 212 тысяч новых больных, умерло 7181 человек. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 34,3 миллиона американцев.
А тем временем на днях в СМИ рассказывали, как Путина оберегают от заражения коронавирусом. Дело в том, что хозяин Кремля входит в группу риска, поэтому, чтобы уберечь стареющего российского лидера от COVID-19, идут на беспрецедентные шаги.
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