Путин перебрасывает эшелоны тяжелой техники к Украине – CIT (фото)

Российская Федерация перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.
Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (CIT).
Так, с базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение. Переброска техники на запад попала на фото.
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"Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины", – сообщили журналисты.
Они предполагают, что РФ также может перебросить своих десантников, отправленных в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину.
"Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех четырех армий Восточного военного округа России", – утверждают в CIT.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Кроме того, СМИ узнали о неожиданной проблеме для войск Путина.
- Также политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. По его мнению, вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев.