Путин перенёс выступление о враждебном Западе. Что случилось

У президента РФ снова отговариваются техническими сложностями

Выступление Путина на форуме в Санкт-Петербурге отложили / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин решил перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Был анонсирован перенос на час, и объяснили это "мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", — объяснил пресс-секретарь.

Спустя указанное время Путин все же появился на форуме и начал выступать.

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Ранее Песков заявлял, что выступление президента РФ будет "очень важным". Путин собирался говорить об экономике РФ и о том, как она "будет жить в условии враждебных проявлений Запада", а также о причинах кризиса в мире.

Ранее заявлялось, что президент России Владимир Путин не будет проводить в июне традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Эта традиция соблюдалась ежегодно, начиная с 2001 года. Перенос "прямой линии" тоже объяснили техническими причинами.