Путин поднял ставки перед встречей с Байденом – Геращенко о посадке самолета в Минске

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича произошел специально перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Он (самолет – Ред.) был посажен перед встречей Путина и Байдена. Путин всегда поднимает ставки, чтобы говорить со своими собеседниками с позиции силы. Для того, чтобы там "втирать", что Украина, Беларусь, все постсоветские республики находится под его влиянием", – сказала Геращенко.

По ее словам, Лукашенко провел эту спецоперацию для того, чтобы всему миру вместе с Путиным показать, что будет с каждым, кто посмеет выступать против двух диктаторских режимов.