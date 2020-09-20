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Путин похвастался ракетой после обвинений Трампа в "краже" оружия

20 сентября, 08:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Работы по созданию этого оружия ведутся в РФ с 2004 года

Президент России Владимир Путин после обвинений своего американского коллеги Дональда Трампа в том, что РФ "украла" у США оружие, заявил, что работы по созданию гиперзвуковой ракеты в РФ ведутся с 2004 года.

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По его словам, Россию к этому вынудили США, сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - заявил российский президент.

Путин добавил, что США вынудили Россию начать разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по противоракетной обороне.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам у США и с ее помощью создала свое оружие.

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Также добавим, что Россия не впервые пытается показать миру свои достижения, но это получается не очень убедительно. К примеру, ранее президент РФ Владимир Путин похвастался неработающей ракетой. По данным СМИ, это оружие попросту не прошло испытания.

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