Путин похвастался созданием второй вакцины от коронавируса

Прошло чуть более двух месяцев после того, как РФ провозгласила себя первой в гонке за создание вакцины от коронавируса, как российский президент Владимир Путин заявил о создании второго препарата.
Об этом заявил президент РФ на совещании с членами правительства.
Как известно, его уже протестировали на российском вице-премьере Татьяне Голиковой и руководителе Роспотребнадзора Анне Поповой. Как новая вакцина подействовала на российских чиновников – пока неизвестно.
По словам Голиковой, новая вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна, а ее первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время. Препарат зарегистрировал новосибирский центр "Вектор".
Недавно уже сообщалось, что в России создана вакцина от коронавируса, однако есть минимум три нюанса, которые просто-таки обязывают задуматься над тем, чем на самом деле является российская вакцина от коронавируса.
Напомним, накануне в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украине не следует отказываться от российской вакцины против коронавируса, если будет доказано ее действие.
В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что Украине нельзя закупать российскую вакцину от COVID-19 без гарантий, что она работает.
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