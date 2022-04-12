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Путин попал в стратегическое болото. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 17:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Путин недооценил Украину, пишут западные СМИ. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин недооценил Украину, пишут западные СМИ. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают стратегические ошибки Путина, санкции против России, и помощь нашей стране.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Путин недооценил Украину и попал в стратегическое болото

Американская газета The Washington Post пишет, что гордость и изоляция привели к тому, что Путин неправильно оценил Украину. После поражения его войск под Киевом и ужасных потерь российской армии в Украине, весь мир задается вопросом, как российский лидер, вроде бы помешанный на безопасности и известный тем, что выступает против "бессмысленности войн", мог попасть в такое стратегическое болото.

Санкции против российской нефти и газа в виде пошлин на импорт

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что санкции против российской нефти и газа так или иначе необходимы для того, чтоб остановить войну. Наиболее реалистичным и правильным вариантом санкций против российской нефти издание считает введение пошлин на импорт. Это пощадит западные компании, которые зависят от российского сырья, и будет стимулировать энергоэффективность. Также журналисты отмечают, что это уменьшит прибыль московских энергокомпаний и даст дополнительный доход западным правительствам, чтобы компенсировать потери тех, кто пострадал от санкций, и оказать финансовую поддержку Украине.

ФК "Шахтер" эвакуировал украинских детей в Хорватию и собирает средства для помощи стране

Издание The New York Times информирует о том, что футбольному клубу "Шахтер" Рината Ахметова удалось эвакуировать детей в Хорватию и начать благотворительные игры в Европе для сбора средств в Украину. Усилия Ахметова и его футбольного клуба соответствуют усилиям украинского правительства.

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"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине победить в этой войне", – приводит слова Ахметова американское издание.

Украина призывает международных трейдеров не покупать нефть России

Bloomberg пишет, что Украина активно призывает международных трейдеров прекратить покупать российскую нефть. Соответствующие обращения направлены директорам Vitol, Glencore, Trafigura, сохранившим долгосрочные контракты на российское топливо. Пытаются убедить западный бизнес остановить сотрудничество с Россией и украинские энергетические компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго, запустившие специальный международный проект #StopBloodyEnergy.

Россия получает боеприпасы и военную технику контрабандой из Ирака

The Guardian сообщает что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей поставки контрабанды оружия. Сообщается, что РПГ и противотанковые ракеты, а также системы залпового огня бразильского производства были отправлены в Россию из Ирака после поражения под Киевом в марте. По словам источника, который помогал организовать транспортировку, власти Ирана также подарили Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности.

Также мы информировали, что со складов Бундесвера уже вывезли все вооружение, которое ФРГ могла отдать нашей стране для борьбы с оккупантами. Однако останавливать военную помощь иностранные чиновники не собираются.

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Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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