Українська
$ 27,04
32,79
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путин предположил, кто может стать его приемником

14 июня 2021 17:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам президента РФ, он готов поддержать того, кто предан стране, в независимости от отношения к нему

Президент РФ Владимир Путин заговорил о своем приемнике/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заговорил о своем приемнике/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин готов поддержать кандидата на пост главы государства, который может даже критически относиться к его деятельности.

Реклама

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что готов будет поддержать того, кто предан стране, в независимости от отношения к нему.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин.

Он считает, что когда-то замена будет найдена всем.

Не пропусти!
Мисс сборной Польши: девушка из Винницы поет песни Щенсны
Марина Лученко - жена Войцеха Щенсны
Реклама

Накануне президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не было много шума вокруг этих переговоров и чтобы общение с прессой не превратилось в публичное соревнование.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Путин назвал главные цели встречи с Байденом. В Кремле также отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России. Президент РФ объяснил, с чем это связано.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью
Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью "Героям слава!" на форме сборной на Евро-2020Украина
Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи ролика
Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи роликаУкраина
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставил
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставилРоссия
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)Россия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять