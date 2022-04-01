Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путин принимает кровавые ванны из экстракта рогов оленей и ездит с десятком врачей (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 14:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сергей Шойгу убедил президента РФ, что процедура омолаживает кожу и улучшает работу сердца
Путин надеется продлить молодость при помощи ванн с экстрактом рогов оленей. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин надеется продлить молодость при помощи ванн с экстрактом рогов оленей. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он регулярно принимает ванны из экстракта рогов оленей. Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Проект", которое они провели к 70-летию Путина.

Отмечается, что в 2016-2017 годах президента РФ в среднем сопровождали пять врачей. В ноябре 2016-го в сочинский санаторий "Русь", где, предположительно, отдыхал глава Кремля, заселились сразу 12 медиков. К 2019 году, пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

Реклама

Журналисты также отмечают, что чаще всего с президентом ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы. Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические".

Издание также рассказывает о пристрастии Путина к ваннам из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов).

Что такое ванны из экстракта пантов

Весной у алтайских маралов (крупных оленей – Ред.) начинают расти панты (рога – Ред.). В этот период они еще не окостенели и наполнены кровью. В народной медицине экстракту из таких рогов приписывают якобы лечебные свойства. Однако чтобы добыть его, животных подвергают мучениям: оленей связывают либо зажимают на специальном станке, поднимают и отрезают еще живые рога. Зоозащитники сравнивают это с пыткой – вырыванием ногтей у человека.

Реклама

"Первым в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры – якобы она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов.Знакомый президента утверждает, что того предупреждали – не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз", – пишет издание.

Журналисты также выяснили, что новое увлечение Путина, и панты, а также другие способы "продлить молодость" стало популярным среди российских чиновников.

Один из собеседников журналистов, бывший сотрудник администрации президента, рассказал, что когда бывал в пантовых ваннах на Алтае, встречал там в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главу "Газпрома" Алексея Миллера. По его словам, минимум раз в год из Алтая в Москву на бизнес-джете возят емкости с пантовым экстрактом.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Также мы писали о том, какие "диагнозы" ставили Владимиру Путину за последние годы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 1 апреля
1
Личный состав 17700
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артиллерия 316
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1220
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять