Путин признал, что Россия не потянет гонку вооружений, но похвастал "чудо-оружием"

Хозяин Кремля уверяет, что все проблемное оружие встало на боевое дежурство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна не будет вести гонку вооружений, поскольку в этом нет необходимости.

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Об этом сообщает российское информагентство Interfax.

"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", – сказал он на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По его словам, Россия не будет этого делать, потому что у нее якобы есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты своих интересов.

При этом Путин продолжил хвастать российским "чудо-оружием", уверяя, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярд", а в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта "Борей-А".

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Напомним, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в комментарии сайту "Сегодня", что нет доказательств существования гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", распиаренного Путиным.

Также напомним, Путин хвастался, что Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.

Сайт "Сегодня" также писал, что военный эксперт Олег Жданов рассказывал: на базе атомных подводных лодок в Северодвинске несколько лет откладывали строительство пятого атомного ракетоносца класса "Борей" из-за нехватки денег.

Смотрите, чем Путин хвастался более двух лет назад:

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