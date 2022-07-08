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Путин признался в продовольственном шантаже и призвал готовиться к нефтяному эмбарго

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 июля, 21:16
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Перспектива грустная и Путин это знает / Коллаж "Сегодня"
Перспектива грустная и Путин это знает / Коллаж "Сегодня"

В Кремле продолжают уверять, что российская экономика прекрасно справляется с санкциями, однако все же нужно готовиться к вводу нефтяного эмбарго.

Об этом сообщил международный преступник Владимир Путин на совещании с членами российского правительства, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

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Российские компании уже должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом пакете санкций Евросоюза.

"Мы знаем про все сложности, которые возникают в связи с так называемыми незаконными санкциями. Я вижу, некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по устранению возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Так, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", – сказал Путин.

Кремлевский диктатор добавил, что объемы производства нефти страны растут. С начала года уровень добычи превысил показатель предыдущего года на 3,5%, заверил Путин. Однако, например, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее сообщил, что добыча нефти на проекте "Сахалин-1" сократилась с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. И это, по словам чиновника, приведет к тому, что в 2023 году бюджет Сахалинской области недополучит 38 млрд руб.

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Продовольственный шантаж

При этом Путин признался, что проблемы с продовольствием в мире связаны с действиями Запада по энергоносителям России.

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых продовольственных рынках будет напряженной. Здесь не нужно говорить, почему – это результат ошибочных действий наших некоторых партнеров в сфере энергетики и все из этого вытекает. Но ладно, это их проблемы", - заявил уже прямо российский диктатор.

Обстановка

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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