Путин покатал Лукашенко с сыном на яхте и угостил обедом: фото

Путин и Лукашенко продолжили консультации во время морской прогулки, на обеде заметили сына белорусского "президента" Николая

Консультации Путина и Лукашенко продолжились в неформальной обстановке. Фото: kremlin.ru

Второй день консультаций президента России Владимир Путина и непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прошел в неформальной обстановке. Они совершили морскую прогулку на яхте.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку на яхте и пообедали. Фото: kremlin.ru

Судя по фото, на яхте также был сын Александра Лукашенко Николай. Во время морской прогулки состоялся обед.

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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку на яхте и пообедали. Фото: kremlin.ru

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Ранее мы сообщали, что в первый же день встречи, 28 мая, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи, которые длились более пяти часов. Об итогах переговоров журналистам не сообщили, но известно, что Путин предложил Лукашенко искупаться.