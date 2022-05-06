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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Как Путин проведет парад 9 мая. Токсичное одиночество и нож в спину от "Бессмертного полка"

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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6 мая, 14:08
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В 77-ю годовщину победы над Германией в Москву не приедет ни один из мировых политиков
Мировые лидеры окончательно отвернулись от Путина
Мировые лидеры окончательно отвернулись от Путина / Фото: "Сегодня"

Очередная, 77-я по счету годовщина краха нацистской Германии станет для Путина первым персональным днем изгоя. В Москву 9 мая не приедет ни один из иностранных политиков, даже верный сателлит Лукашенко останется дома.

Причина ясна. Хозяин Кремля третий месяц ведет беспощадную войну против Украины, не считаясь ни с многочисленными жертвами среди русских солдат, ни с общественным мнением на планете.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, как праздник победы стал идеологическом кастетом для оправдания неонацистской идеологии Кремля.

Демократия против нового нацизма Москвы

Путин сделал день 9 мая сакральным для своего режима. Массовые марши по всей стране, помпезные военные парады, демонстрация новых ракет, грозные речи с Мавзолея... Все это цементировало население в верности бессменному президенту и создавало нужную успокоительную картинку для верхов. Иностранные гости на трибуне Мавзолея в этот день были "импортным знаком качества" авторитета вождя России и своеобразным признанием верности его курса.

Но однажды все изменилось. Если открытая аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе не всем на Западе раскрыла глаза на глубинную сущность путинизма, то вторжение в Украину 24 февраля расставило все точки над "I".

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Нынешний режим в России преступен, автократичен и является антидемократическим и антигуманным. Все эти черты отчетливо проявлялись и в отношении к дню 9 мая. Если на Западе день победы над Гитлером рассматривается как день памяти и предостережение от повторения ужасов нацизма, то в Москве в этот день зачастую грозили бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции. А массы в этот день особенно активно поддакивали верхам пережевывая призывные лозунги вроде "На Берлин" или "Можем повторить".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне 77-й годовщины победы предельно ясно и без дипломатических полутонов объяснил, с какой угрозой сейчас сражается Украина и весь свободный мир.

"8 мая 1945 года стало днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны еще раз защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины прославляет свои демократические ценности, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал Блинкен в своем Twitter.

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Диагноз – токсичность запредельная

В последнее время появляется много публикаций (и вполне обоснованных – Ред.) о здоровье престарелого Путина. Ему заочно ставят много диагнозов, но есть один от которого в принципе не существует лекарств. Путин стал токсичным не только для мировых лидеров, но и для всех нормальных обывателей.

Предстоящий парад победы в Москве лишь красноречиво подтвердит свершившийся факт. На фоне маниакальной потребности русских в любых комплиментах от иностранцев, это проявится с ослепительной беспощадностью.

В Москву не придет даже верный подельник Путина из Минска. Александр Лукашенко предпочел отсидеться в своей резиденции.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, объяснил тотальное игнорирование в привычном для себя стиле.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Это не юбилейная дата, а наш праздник, это святой праздник для всей России. Но зарубежных лидеров мы не приглашали. Не ожидается и визит президента Александра Лукашенко", – заявил Песков, как передает РИА Новости.

Ситуация один в один из басни Эзопа "Лиса и виноград", когда голодная лиса не смогла добраться до кисти винограда, и ушла ни с чем со словами: "Да он еще зеленый!".

После гибридного вторжения на Донбасс, 9 мая 2015 года было для Москвы еще массовым. Если на 70-летие Победы в 2015-м съехались 26 лидеров зарубежных стран, то в прошлом 2021-м у Путина был один-единственный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вдвоем они прошли по Красной площади и уселись в кресла на Мавзолее в окружении десятков ветеранов. На официальных фотах было хорошо видно, что Путин чувствует себя явно дискомфортно.

Рахмон и Путин на параде победы – 2021. Больше в Москву не приехал никто
Рахмон и Путин на параде победы – 2021. Больше в Москву не приехал никто / Фото: kremlin.ru

В 2020 в Москву приехал один экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2022 никто не помешает президенту России в одиночестве наслаждаться величием ВС России и единением власти и народных масс.

Предатели из СНГ

В странах СНГ тоже произошел перелом в массовом сознании. Властям и общественности уже очевидно, что праздник 9 мая в России давно уже извращен правящим режимом и ничего общего не имеет ни с заботой об оставшихся ветеранах, ни с проблемой сохранения мира.

Самый чувствительный удар Кремль получил от Казахстана. Здесь запретили военный парад и марш "Бессмертного полка". Это происходит уже второй год подряд. Официально власти поясняют такой запрет коронавирусными ограничениями. В ответ на запрет власти независимой республики уже получают публичные угрозы от пропагандистов Кремля. Мы подробно рассказывали о скандале в материале "День победобесия. В России начали пугать Казахстан судьбой Украины".

Не будет военных парадов и у соседей Нур-Султана – в Узбекистане и Кыргызстане. Более того, здесь также органы настойчиво рекомендуют своим гражданам не использовать букву "Z" ни на одежде, ни на авто, ни на транспарантах.

Как в азиатских республиках относятся к нацистскому символу хорошо видно на этом видео из Казахстана.

Наши западные соседи также пошли на превентивные меры в преддверии 9 мая. Парламент Молдовы принял закон, запрещающий так называемую георгиевскую ленту, а также символы "Z" и "V". Учитывая то, что сейчас Россия может открыть второй фронт против Украины и начать одновременно вторжение в Молдову, эти меры выглядят оправданными, хотя и запоздавшими.

Плевок в лицо Путину от "Бессмертного полка"

Идея маршей с портретами родственников, погибших на фронтах Второй мировой войны родилась не в Москве, а в Томске. 10 лет назад местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев предложили горожанам провести не формальный митинг "для галочки", а пронести по улицам фотографии своих родных, погибших на войне. Эта идея получила огромную популярность, и была срочно "приватизирована Кремлем".

Спустя три года, в 2015 году, такие шествия начались по всей России. На них появились портреты Сталина, Путина, а партия власти "Единая Россия" заявила, что это все придумала она.

В этом году власти потребовали от россиян выйти на марши "Бессмертного полка" с портретами убийц, мародеров и насильников, которые нашли свою смерть в Украине.

У авторов идеи это вызвало естественное чувство брезгливости и они публично объявили о том, что первоначальный смысл акции извращен. Так же они заявили, что больше не имеют никакого отношения к этим акциям официальных пропагандистов.

"Бессмертный полк есть свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны... Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", – официально объявили организаторы на своем сайте.

Учитывая масштабы и размах репрессий в сегодняшней России это, безусловно, демонстративный акт настоящего гражданского мужества. После такого плевка Путину 9 мая осталось только повесить на лацкан вместо георгиевской ленты значок с надписью – "Хочешь стать изгоем? Cпроси меня, как...".

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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