Как Путин проведет парад 9 мая. Токсичное одиночество и нож в спину от "Бессмертного полка"

Очередная, 77-я по счету годовщина краха нацистской Германии станет для Путина первым персональным днем изгоя. В Москву 9 мая не приедет ни один из иностранных политиков, даже верный сателлит Лукашенко останется дома.

Причина ясна. Хозяин Кремля третий месяц ведет беспощадную войну против Украины, не считаясь ни с многочисленными жертвами среди русских солдат, ни с общественным мнением на планете.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как праздник победы стал идеологическом кастетом для оправдания неонацистской идеологии Кремля.

Путин сделал день 9 мая сакральным для своего режима. Массовые марши по всей стране, помпезные военные парады, демонстрация новых ракет, грозные речи с Мавзолея... Все это цементировало население в верности бессменному президенту и создавало нужную успокоительную картинку для верхов. Иностранные гости на трибуне Мавзолея в этот день были "импортным знаком качества" авторитета вождя России и своеобразным признанием верности его курса.

Но однажды все изменилось. Если открытая аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе не всем на Западе раскрыла глаза на глубинную сущность путинизма, то вторжение в Украину 24 февраля расставило все точки над "I".

Нынешний режим в России преступен, автократичен и является антидемократическим и антигуманным. Все эти черты отчетливо проявлялись и в отношении к дню 9 мая. Если на Западе день победы над Гитлером рассматривается как день памяти и предостережение от повторения ужасов нацизма, то в Москве в этот день зачастую грозили бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции. А массы в этот день особенно активно поддакивали верхам пережевывая призывные лозунги вроде "На Берлин" или "Можем повторить".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне 77-й годовщины победы предельно ясно и без дипломатических полутонов объяснил, с какой угрозой сейчас сражается Украина и весь свободный мир.

"8 мая 1945 года стало днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны еще раз защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины прославляет свои демократические ценности, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал Блинкен в своем Twitter.

May 8, 1945, #VEDay, was the day that justice triumphed over Nazi oppression in Europe. In 2022, 77 years later, we must once again defend justice and democracy in the face of aggression. The people of Ukraine celebrate their democratic values, and we stand #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/evBv5BXL7C