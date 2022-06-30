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Путин рассказал, как будет действовать РФ в случае размещения военных сил НАТО в Финляндии и Швеции

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 июня, 03:33
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Российский лидер засуетился, когда узнал, что к Альянсу присоединятся еще две страны
Путин боится НАТО/Фото: Contributor/Getty Images, Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Путин боится НАТО/Фото: Contributor/Getty Images, Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА Новости".

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По словам российского диктатора, Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. О каких конкретно шагах идет речь, в заявлении не уточняется.

Также Путин подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет никаких угроз для стран Балтии и Финляндии.

Путин цинично лжет об ударе оккупантов по Кременчугу

Президент России Владимир Путин продолжает промывать мозги всем россиянам. На этот раз он ляпнул очередную ложь об обстреле оккупантами Кременчуга.

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По словам российского диктатора, его оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", — сказал президент РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО. Также мы писали, что Зеленский перечислил список хронических заболеваний Путина.

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
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