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Путин рассказал, как пережил "вторжение" в Украину 16 февраля

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 16:32
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Хозяин Кремля спит спокойно, пока Россия терроризирует Украину
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко отвечая на вопрос журналиста о том, как он "пережил вторжение России в Украину" 16 февраля, сказал, что не обращал внимание на эту информацию, пишет ТАСС.

"Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много, постоянно реагировать на них – себе дороже", – сказал он.

Также российский лидер отметил, что власти РФ делают то, что считают нужным, и будут так поступать дальше.

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"Конечно, смотрим, что в мире происходит, вокруг нас, но мы имеем четкие и понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", – отметил Путин.

Также ситуацию с вторжением прокомментировал и Александр Лукашенко.

"Мы не вторглись в Украину, они бедные так расстроились, что ищут новый повод чтобы подтолкнуть Украину к каким-то провокация", – сказал белорусский диктатор.

Откуда появились даты

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

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Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.

Варианты вторжения

Два самых масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон, маневр, известный как "клещи" или двойной охват.

Согласно одному из подходов, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от Днепра, где находится около 50 процентов украинских Вооруженных сил, в том числе наиболее боеспособные подразделения, говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине

Последние дни жители столицы встревожены угрозами вторжения России на территорию Украины. Датой наступления войск соседней страны называли 16 февраля.

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков, а также к сайтам Минобороны и Вооруженных сил. Хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака шла из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана. Также DoS-атака была совершена на сайт Минобороны.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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