Франция и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

20 октября президент Франции Эмануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, где уже почти месяц идут военные действия между Арменией и Азербайджаном.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны согласились, что Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры.
Макрон и Путин отметили, что подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.
Напомним, ранее армянский премьер Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
К слову, в США конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.
Также мы писали о том, что Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.
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