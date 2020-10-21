Українська
$ 28,37
33,5
  1. Мировые новости
  2. Россия

Франция и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

21 октября, 05:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

РФ и Франция призвали стороны прекратить военные действия

20 октября президент Франции Эмануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, где уже почти месяц идут военные действия между Арменией и Азербайджаном.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны согласились, что Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры.

Макрон и Путин отметили, что подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее армянский премьер Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В тренде
Армянские военные показали сбитые беспилотники Азербайджана: видео
Реклама

К слову, в США конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.

Также мы писали о том, что Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянинЕвросоюз
Парня, который расстрелял автобус с людьми в России, нашли мертвым
Парня, который расстрелял автобус с людьми в России, нашли мертвымРоссия
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу ПутинаПолитика
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять