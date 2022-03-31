Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

По мнению президента РФ, переговоры продвигаются слишком маленькими шагами

Марио Драги: "Путин ответил, что время для прекращения огня еще не пришло". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели". Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, комментируя свой телефонный разговор с главой Кремля на пресс-конференции для иностранных журналистов, сообщает CNN.

Как рассказал итальянский премьер, он позвонил Путину и сказал о необходимости встречи с украинским президентом.

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"Путин ответил, что время еще не пришло", – сказал Драги, добавив, что, по мнению президента РФ, переговоры продвигаются слишком маленькими шагами.

По словам итальянского премьера, Россия и Украина попросили Италию стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем мирном договоре.

Напомним, украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности. Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии. Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.

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Как сообщал сайт "Сегодня", первой согласилась стать гарантом безопасности для Украины Великобритания. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, комментируя итоги переговоров Украины и России.

Также мы информировали, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому.