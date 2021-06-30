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Путин назвал украинцев "русским народом"

30 июня 2021 12:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России считает украинцев и россиян "одним народом" и до сих пор помнит унизительное деление на "великороссов", "белороссов" и "малороссов"

Россия не включила Украину в список "недружественных" стран, в которой находятся только США и Чехия, потому что президент РФ Владимир Путин не считает украинцев недружественным народом.

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Об этом он заявил во время "Прямой линии".

Отвечая на вопросы россиян, Путин в очередной раз воспользовался кремлевскими темниками об "одном" народе – украинцах и русских.

"Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ", – сказал Путин.

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"Родство" украинцев и русских президент РФ сравнил с родством евреев из разных языковых групп – идише- и ивритоговорящих, а также с мордвинскими подгруппами – ерзями, мокшами и шокшами.

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Вдобавок к этому, Путин вообще назвал украинцев "русским народом".

"Русский народ всегда старались растащить, раздробить. Это еще со Средних веков – с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны", – поделился историческими "откровениями" российский лидер.

Третьим "аргументом" президент РФ привел унизительное деление населения Российской империи на "великороссов", "белороссов" и "малороссов". К последним относили этнических украинцев.

Напомним, ранее в этом месяце Путин дал интервью российским СМИ, ответив на ряд вопросов об Украине.

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