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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путин снизил амбиции – армия РФ не может захватить большие города. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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19 мая, 13:36
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Российские войска сосредоточили свои усилия на селах и перекрестках, а не на больших городах, что является признаком понижения амбиций Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска сосредоточили свои усилия на селах и перекрестках, а не на больших городах, что является признаком понижения амбиций Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают неудачи российских войск на фронте, приближение Москвы к дефолту и помощь Украине для ее восстановления после войны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Амбиции Путина снизились до захвата украинских сел и перекрестков

Американская газета The Washington Post пишет о снижении амбиций Москвы в войне против Украины.

"Российские войска на востоке Украины недавно сосредоточили свои усилия на селах и перекрестках, а не на больших городах и просторах территории, что является очевидным признаком понижения амбиций Путина", – цитирует издание представителя Пентагона.

Россия приближается к дефолту

The Wall Street Journal информирует об увеличении вероятности дефолта России после слов министра финансов США Джанет Йеллен о вероятной блокировке возможности России обслуживать свой долг.

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Зеленский и Ахметов работают ради победы и восстановления Украины

Польское издание WP в статье, посвященной донецкому ФК "Шахтер", пишет, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов и украинский президент Владимир Зеленский с началом войны забыли о противоречиях. Взаимопонимание самого богатого украинца с президентом издание подтверждает цитатой Ахметова: "Наша общая цель – свободная и независимая Украина. Мы хотим помочь выиграть эту войну и помочь украинцам выжить".

Экономическое давление на РФ резко возрастет после введения эмбарго на нефть

Информагентство Bloomberg пишет, что спустя почти три месяца после того, как Путин ввел свои войска в Украину, Россия сталкивается с большими санкциями, чем любая другая страна. Но благодаря росту цен на экспорт нефти и газа Кремлю удалось удержать курс рубля и ограничить влияние санкций на потребителей и военные усилия. Экономическое давление на Кремль, как ожидается, резко возрастет позже в этом году, особенно когда Европейский Союз примет решение по эмбарго на российскую нефть. Эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

Министры финансов стран G7 сосредоточат внимание на помощи Украине

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что в четверг и пятницу министры финансов стран G7, вероятно, сосредоточат внимание на том, как помочь Украине поддерживать бюджет и организовать послевоенное восстановление. Украина оценивает свои финансовые потребности в 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы платить зарплаты государственным служащим и обеспечивать функционирование администраций, несмотря на ежедневные разрушения, которые наносит Россия.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по итогам трехдневного саммита глав МИД стран-членов G7, в котором приняли участие министры иностранных дел Украины и Молдовы, Россия вновь получила сигнал, что на ее шантажи никто реагировать не собирается.

В адрес Москвы прозвучало осуждение ее действий относительно соседей и предупреждение о новых санкциях, в адрес Киева – заверение в дальнейших поставках необходимого для победы оружия.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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