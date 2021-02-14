Путин снова намекнул россиянам на отключение интернета

Президент России Владимир Путин не исключает, что страну отключат от зарубежных интернет-сервисов.

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Об этом он заявил, отвечая на вопросы главредов российских СМИ.

Российский президент объяснил, что причиной отключения россиян от мирового интернета могут стать некие "враждебные действия" против РФ.

"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но, когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться – не исключаю", – утверждает президент России.

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Напомним, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России готовы отключить страну от глобального интернета и перейти на автономную работу "рунета", если понадобится, поскольку у Кремля имеются все необходимые для этого технологии и законодательные решения.

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Мы также сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон "о цензуре в интернете", который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы из-за "дискриминации" в отношении российских СМИ.

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