Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

Вечером 18 февраля появился Указ Президента Российской Федерации "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году". Владимир Путин призвал под ружье граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Указ
"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.
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Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Обстановка
- Указ появился на фоне обострения ситуации на Донбассе.
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов т. н. "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию.
- Вечером боевики заявили, что в центре Донбасса произошел взрыв. Так называемая народная милиция сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль.
- Владимир Путин заявил, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе Киев должен сесть за стол переговоров с представителями террористических "Л/ДНР".
- Нападение на Украину начнется с масштабных провокаций, которые призваны оправдать вторжение России в нашу страну. Пошаговый план этого нападения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН.