Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

Указ появился поздно вечером

Путин готовится к серьезной игре / Коллаж "Сегодня"

Вечером 18 февраля появился Указ Президента Российской Федерации "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году". Владимир Путин призвал под ружье граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Указ

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

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