Путин строит себе отель и больницу? Под Москвой обнаружили новую "царскую" стройку (видео)

Строительство на берегу Москвы-реки ведется в условиях секретности, его стоимость может составлять до 50 миллиардов рублей

В России бнаружили новую стройку Путина / коллаж "Сегодня"

У резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве (Московская область) обнаружили секретную стройку целого комплекса зданий. Там якобы запланированы "режимные объекты", среди которых при этом ледовый стадион, лечебный центр и гостиница-пансионат.

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Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".

Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности, его стоимость может составлять от 20 до 50 миллиардов рублей.

Новая стройка Путина / МБХ Медиа

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Как выяснили журналисты, земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".

Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Территория стройки огорожена бетонным забором высотой 6 метров, на каждом подъезде установлены знаки "въезд запрещен".

Будущий гостевой комплекс / МБХ Медиа

Сейчас, по словам строителей, строится ледовая площадка, четырехэтажный отель и лечебно-оздоровительный комплекс.

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Отмечается, что с противоположного от резиденции Владимира Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. В поле рядом песчаные насыпи, которые могут быть основанием для вертолетной площадки.

Будущий спорткомплекс с ледовой ареной / МБХ Медиа

Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строят гостевой комплекс, больницу и другие здания, пока непонятно – изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента, а в Кремле, разумеется, ничего не комментируют.

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Напомним, в апреле российские активисты опубликовали новое расследование о "самой секретной" даче президента РФ Владимира Путина – резиденции "Долгие Бороды", которая находится на озере Валдай в Новгородской области и включает церковь, пивной ресторан и СПА-комплекс.