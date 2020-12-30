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Путин своеобразно поздравил россиян с Новым годом: с 1 января вернул вытрезвители

30 декабря, 03:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россиянам, попавшим в вытрезвитель, придется заплатить

В России с 1 января 2021 года возрождается система медицинских вытрезвителей, созданная еще при СССР и отмененная в 2011 году. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 декабря.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Согласно новому закону, власти регионов России смогут взимать плату за услуги с людей, попавших в медвытрезвители, поскольку они будут создаваться на базе государственно-частного партнерства.

Точная цена за подобные "услуги" будет устанавливаться каждым субъектом Российской Федерации отдельно, в среднем она может составить 1,5 тыс. рублей (около 570 грн) за ночь.

Также Путин подписал закон, благодаря которому полицейские теперь могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, как ранее, но и в вытрезвители.

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Напомним, законопроект о возвращении в стране вытрезвителей Госдума России приняла в первом чтении еще год назад, в ноябре 2019-го.

Стоит отметить, что на данный момент в России работают учреждения для помощи нетрезвым людям, но российские полицейские не могут изымать из общественных мест пьяных людей, если они не нуждаются в медицинской помощи.

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Россия закон Владимир Путин вытрезвитель
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