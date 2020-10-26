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Путин угрожает НАТО развернуть крылатые ракеты в центре Европы

26 октября, 13:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Россия продолжает попытки шантажировать США и НАТО

Россия готова разместить в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми ракетами 9М729, если США не вернутся к исполнению расторженного в прошлом году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Назвав выход США из ДРСМД "серьёзной ошибкой" (но "забыв", что Дональд Трамп разорвал это соглашение из-за нарушения его Россией), Путин предложил начать проверки в отношении комплексов ПРО Aegis Ashore с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, и ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил РФ в Калининградской области.

Кроме того, президент России выразил готовность "в духе доброй воли" не развертывать на европейской территории страны ракеты 9М729, но выдвинул условие для стран НАТО: не размещать в Европе вооружения, которые запрещались Договором о РСМД.

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Больше о причинах краха сделки, которая была подписана еще больше 30 лет назад, читайте в материале "Новая гонка вооружений: почему США и Россия не смогли спасти наследие Рейгана и Горбачева" на нашем сайте.

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Россия Владимир Путин РСМД ДРСМД 9М729 крылатые ракеты

Источник: Сегодня

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