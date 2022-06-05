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Путин уже давно мертв? Экстрасенс раскрыл тайну российского диктатора

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 июня, 16:03
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Глава Кремля уже давно фонит мертвой энергией
Экстрасенс заявил, что Путин уже давно мертв.
Экстрасенс заявил, что Путин уже давно мертв. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин уже давно мог быть мертвым. Он фонит мертвой энергией и чувствуется как "кукла". У главы Кремля не осталось ничего человеческого.

Об этом заявил экстрасенс Роман Шептицкий в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24".

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Он отметил, что у Путина могут быть многие двойники, а сам российский президент уже давно умер.

"Моя версия по энергии действительно очень проста. Конечно, у Путина есть очень много двойников. Настоящий Путин мог уже не один год находиться на том свете. Это на самом деле может быть. Я этого не исключаю. А тот, кто заменяет, по энергии ощущения он как кукла своего рода. То есть по энергии там нет ничего человеческого", – сказал Шептицкий.

Экстрасенс рассказал, что Путин несколько дней назад приснился ему и в этом сне буквально разваливался на части.

"Отваливаются руки, отваливаются ноги, отваливается голова. То, что мы видим, его облик, это может быть далеко от реальности, от того Путина, который был много лет назад. Тот учет, который есть, – он просто фонит. И мертвой энергией, и энергией болезней. При том болезни, которые действительно неизлечимы", – добавил Шептицкий.

По его словам, среди этих энергий есть энергия онкологии.

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"На уровне щитовидной железы, на уровне головы, полностью по всему телу расходится серая паутинка. То, как его пытались спасать, то, что была операция, – это не дает результата", – убежден экстрасенс.

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