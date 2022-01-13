Путин уже обсуждает военные варианты по Украине – в РФ сделали тревожное заявление

Замглавы МИД РФ Павел Рябков прокомментировал переговоры с Западом о гарантиях безопасности. Он заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но нужно дать шанс дипломатии.
"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — заявил Рябков в интервью RTVi.
Кроме того, он добавил, что оснований для нового раунда переговоров с НАТО в ближайшее время нет и что разговор зашел в тупик: "США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений по безопасности".
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При этом Рябков заявил, что РФ примет "другие меры и приемы" в отношении Запада, если США и НАТО не учтут российские требования. Что это за меры, дипломат не уточнил. Но намек, вероятно, на угрозу демонстрации силы или, как минимум, на дружбу с геополитическими недругами Штатов.
Также он добавил, что "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- Также Российская Федерация перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, так как российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных.
- Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о рисках введения военного положения в Украине с января по март 2021 года. Чиновник отметил, что, несмотря на возможную опасность в будущем, сегодня "раздувать общество" не стоит.
- Он также раскрыл глобальный план Путина, в котором фигурирует Украина.