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Путин уже умер: что выяснили британские СМИ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 мая, 10:40
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У приспешников президента РФ есть страх
В СМИ рассказали, что Владимир Путин, возможно, мертв. Фото: коллаж "Сегодня"
В СМИ рассказали, что Владимир Путин, возможно, мертв. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава британской разведки считает, что президент РФ Владимир Путин, возможно, уже мертв. Топ-чиновники в Кремле, в случае кончины главы страны-агрессора могут умалчивать эту информацию месяцами и использовать на публике двойников лидера России. Это может делаться для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

Об этом сообщает Daily Star.

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Источник издания рассказал, что недавние выступления Путина в СМИ, скорее всего, были предварительно записаны. Двойник мог также использоваться на публичных мероприятиях, таких как Парад Победы в Москве 9 мая.

Один источник в разведке сказал:

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев. Есть также вероятность, что он уже мертв. Это невозможно узнать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас", – заявил он.

По словам инсайдера, Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных чиновников, которые полностью ему лояльны. Настоящий страх его приспешников заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти, может произойти переворот в Кремле, и российские генералы захотят уйти из Украины.

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"Смерть Путина сделает их беспомощными и уязвимыми, поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив, хотя может быть и обратное", – добавил источник.

Бывший ФСБшник слил данные о болезни Путина и сколько ему осталось

Врачи дали президенту Российской Федерации Владимиру Путину максимум три года жизни. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего хозяина Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". По информации источника, Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", – говорится в сообщении.

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Как сообщает Mirror, информация о смертельном диагнозе главы кремлевского режима была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, Путин "не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости".

"Раньше он был сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются приступы неконтролируемой ярости. Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет", – говорится в сообщении.

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