Путин в этом году не будет отвечать на вопросы россиян: в Кремле назвали причину

Президент России Владимир Путин не будет в этом году проводить прямую линию в традиционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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По его словам, в силу сложившихся в нынешнем году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним… Безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", – сообщил пресс-секретарь.

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В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.

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Новости "Сегодня" собрали все, что на прямой линии в 2019 году говорил Путин об Украине.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в этом году Конституцию России переписали под действующего президента Владимира Путина. Так, одна из правок обнуляет президентские сроки и после вступления в силу изменений Путин сможет легально править Россией как минимум до 2036 года.

Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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