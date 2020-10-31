Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненно

Для этого будет достаточно написать заявление

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ.

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Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Хозяин Кремля предлагает разрешить бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора (это прописано в обновленной Конституции. – Ред.).

"Президент, прекративший полномочия, сможет однократно подать заявление, чтобы стать сенатором, в течение трех месяцев после того, как покинул пост главы государства", – говорится в сообщении.

Бывший российский президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

В статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине" сайт "Сегодня" писал, что с идеей переписать основной закон в рамках транзита власти хозяин Кремля выступил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в середине января.

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