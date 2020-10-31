Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненно

31 октября, 19:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Для этого будет достаточно написать заявление

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ.

Реклама

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Хозяин Кремля предлагает разрешить бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора (это прописано в обновленной Конституции. – Ред.).

"Президент, прекративший полномочия, сможет однократно подать заявление, чтобы стать сенатором, в течение трех месяцев после того, как покинул пост главы государства", – говорится в сообщении.

Бывший российский президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

В статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине" сайт "Сегодня" писал, что с идеей переписать основной закон в рамках транзита власти хозяин Кремля выступил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в середине января.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия власть закон сенаторы Владимир Путин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислородаРоссия
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с Баку
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с БакуДругие страны
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в УкраинеПолитика
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять